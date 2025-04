Escursione alla Necropoli di contrada Zacco-Micciò a Rosolini. VIDEO

Rosolini - Un piccolo cimitero tardoantico si trova in una vallecola secondaria della Cava Grande, in prossimità dell’eremo di Croce Santa, lungo la strada provinciale che dalla Cava Ispica/Santa Alessandra–Rosolini si distacca per raggiungere l’eremo. Il nucleo principale della necropoli sopravvive, seppur gravemente manomesso, ai margini della contrada Zacco-Miccio, nelle balze della suddetta vallecola. Esso consta di arcosoli polisomi all’aperto e di piccoli ipogei aperti su due balze lungo un fronte roccioso di circa 60 metri. Il piccolo ipogeo del livello superiore , ha una pianta irregolare (largh. max m 2.55) e arcosoli su entrambe le pareti. Nella balza sottostante, l’ipogeo B è piccolo, aperto ad Ovest, a pianta grosso modo trapezoidale, fortemente rimaneggiato e con le guance dei sepolcri – due a destra e a sinistra ed uno nella parete di fondo – asportate. Tracce dell’abitato, indiziate da una più intensa diffusione di cocciame si trovano nel pianoro ad Est della necropoli.