Escursione alla tonnara di Santa Panagia a Siracusa. VIDEO

Siracusa - A nord di Siracusa, in contrada Santa Panagia, esistono ancora gli edifici della tonnara risalente a prima del '600 e ricostruita dopo il sisma del 1693. Rimase in uso fino agli anni '50 dopo di che a causa dell'impianto del polo industriale, il crescente inquinamento delle acque e l'espansione della città, dovette interrompere l'attività produttiva. Diverse importanti famiglie si sono succedute nella gestione della tonnara, tra queste ricordiamo i Bonnanno, i Landolina, i Trenzano e i marchesi Vico e Castellentini. La tonnara era definita ecologica in quanto la pesca riguardava i tonni di ritorno, ovvero, i branchi che ritornavano dopo aver deposto le uova. Alcuni anni fa i locali sono stati interessati da un restauro e una ristrutturazione lasciati purtroppo incompleti, il loro utilizzo era stato inserito in diversi progetti quali il museo palentologico, il museo del mare e un villaggio turistico. Ad oggi versa in un totale stato di abbadono e con il tempo pastori e vandali ne hanno compromesso le strutture.