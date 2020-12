Esodo natalizio, chi atterra a Comiso il 24 pomeriggio fa tampone a Ragusa

Comiso - Quanti atterrano all'aeroporto di Comiso il 24 dicembre pomeriggio, provenienti dall'Italia, per trascorrere il Natale in famiglia in Sicilia, in assenza di tamponi all'aeroporto di Comiso (il servizio è attivo solo la mattina e per quanti provengono dall'estero), possono recarsi il 25 dicembre mattina al teatro Tenda di Ragusa, esibendo la carta di imbarco già usata per il viaggio, chiedendo di fare il tampone.

Il problema, segnalato alla redazione di Ragusanews, nasce dalla circostanza che i laboratori analisi, soprattutto milanesi, sono sold out, e molti siciliani fuorisede che vivono a Milano non riescono a fare il tampone due giorni prima di scendere in Sicilia. L'ordinanza Musumeci impone ifatti il tampone 48 ore prima di tornare nell'Isola.

Mentre il 24 dicembre mattina all'aeroporto di Comiso sarà attivo un servizio tamponi da parte dell'Asp per i viaggiatori provenienti dall'estero, il pomeriggio del 24 dicembre non ci sarà servizio tamponi. Il che costringerebbe i viaggiatori in arrivo ad andare in quarantena almeno fino al 27 dicembre. L'Asp ha previsto un servizio straordinario di tamponi il 25 e 26 dicembre mattina al Teatro Tenda di Ragusaper ovviare al problema. Non è necessario risiedere a Ragusa, basterà esibire la carta di imabrco usata per volare.

Il servizio tamponi al Teatro Tenda sarà il 25 e 26 dicembre dalle 9,00 alle 11,00.