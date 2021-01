ESport, non solo un hobby

Giocare ai videogame è visto da molti come un grande passatempo grazie al quale, da soli o in compagnia di qualcuno, ci si diverte giocando al proprio videogioco preferito.

In alcuni casi però nella vita degli hobby possono trasformarsi in delle vere e proprie fonti di guadagno: è il caso appunto degli eSport. Essi non sono altro che sport elettronici praticabili tramite dei videogames. L’elemento che li differenzia dai gioco inteso come hobby è che gli eSport sono praticati, proprio come gli sport tradizionali, a livello competitivo. Ogni anno, infatti, vengono organizzati dei tornei nei quali ragazzi di ogni nazionalità si sfidano per la conquista del montepremi, molto spesso anche molto importanti.

Gli eSport, sebbene siano stati caratterizzati da un boom di seguito soprattutto negli ultimi anni, hanno iniziato a prendere piede agli inizi degli anni ‘80 negli USA, dove venne organizzato il primo vero torneo con più di diecimila spettatori.

Come per ogni sport, anche gli Esport richiedono un allenamento costante ma allo stesso tempo è richiesta anche una buona capacità di far strategia, non solo in termini di scelte da applicare durante una partita, ma anche in ambito personale. Per un gamer professionista è molto importante far parte di un team, in quanto la maggior parte delle volte, gareggiare singolarmente porta a scarsi risultati. Il team rappresenta uno degli elementi che rendono l’eSport professionistico. Una volta che questo si sviluppa e diventa ben strutturato, può inglobare anche team di giochi totalmente differenti, diventando una azienda vera a propria.

Il mercato degli eSport è probabilmente uno dei più in crescita e, in particolar modo, uno dei più redditizi. Tutti i tornei infatti sono caratterizzati dalla presenza di montepremi molto generosi e si possono seguire su siti specializzati. I guadagni relativi all’evento, poi, non sono destinati ai giocatori ma anche ai videogiochi utilizzati durante la competizione. Nel 2018 e nel 2019 il mondo degli eSport è riuscito ad ottenere più di un miliardo di dollari in entrambi gli anni.

Queste cifre così elevate si ottengono solo tramite importanti finanziamenti esterni provenienti non solo dai vari sponsor, ma anche dagli spettatori. Nel 2016, ad esempio le finali mondiali di LoL (League of Legends) sono state seguite da più di 36 milioni di persone.

In molti paesi gli eventi esportivi vengono seguiti esclusivamente su internet, a differenza di altri nei quali i vari tornei vengono trasmessi anche in televisione. Nonostante ciò questa realtà è riuscita ad espandersi all’interno del mercato ottenendo numeri da capogiro che, con molta probabilità, sono destinati ad aumentare.