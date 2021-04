Estate 2021, stessa spiaggia stesse regole: rinnovato il protocollo

Ragusa - Ombrelloni distanziati almeno 4,5 metri; prenotazioni obbligatorie dei lettini, suddivise per diverse fasce orarie; niente feste in spiaggia; igienizzazione di spazi comuni e superfici più volte al giorno: sono le misure da cui il governo ha intenzione di ripartire per l’estate italiana 2021, la seconda ai tempi del Covid. Il vertice interregionale sulle linee guida per l’avvio dell’imminente stagione balneare ha confermato sostanzialmente le stesse disposizioni di un anno fa: le probabilità di contagio sono inferiori all’aperto, ma chiaramente non in caso di assembramento selvaggio. Restano da convincere le associazioni di categoria locali. Tra le altre norme: almeno 2 mt tra le sdraio, a meno che non siano occupate da persone della stessa famiglia; accessi contingentati negli stabilimenti, con percorsi di entrata e uscita differenziati; divieto di giochi e balli di gruppo in riva al mare; no all’uso promiscuo di cabine; gradito il pagamento elettronico.