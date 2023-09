Una estemporanea di pittura e il Premio Porretta a Sambuca

Una estemporanea di pittura per le strade di Sambuca di Sicilia (Ag), Borgo più bello d'Italia nel 2016, coinvolgerà una quindicina di artisti e gli alunni della scuola media. L'evento, organizzato dalla Pro loco "L'Araba fenicia" nell'ambito della Rete di Associazioni in fiera promossa dal Cesvop, si svolgerà nella giornata di sabato 23 settembre e vedrà in piazza bancarelle espositive delle associazioni che promuovono il territorio.

Agli artisti che aderiranno all'iniziativa, che avrà come tema "Paesaggi dell'anima e del Mediterraneo", oltre a una postazione con cavalletto e una tela, sarà offerto il pranzo ed una visita guidata del paese. Una giuria aggiudicherà il Premio "Giuseppe Porretta" alle tre migliori opere di artisti e ragazzi, a ricordo del musicista ed artista Maestro Porretta, che ha insegnato a Sambuca nei suoi ultimi anni. Tutte le opere saranno esposte fino al 1 ottobre presso i locali dell'ex chiesa S. Sebastiano di fronte la piazza principale. Per le iscrizioni e per ulteriori dettagli, si può consultare il bando su www.prolocosambuca.com o sulla pagina FB.