Ester Pantano testimonial della campagna Sclerosi multipla

Valverde, Catania - Oltre 15 mila gardenie distribuite per poco meno di 240 mila euro raccolti per la ricerca scientifica e le attività delle nove sezioni provinciali. I siciliani hanno risposto all'appello lanciato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in occasione della Settimana nazionale sulla malattia del sistema nervoso centrale: fermare la sclerosi multipla anche con un fiore, ma sempre tutti insieme. In Italia sono state distribuite centinaia di migliaia di piante di gardenia raccogliendo 3 milioni di euro per la ricerca, l'unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla, che permetteranno di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con sm sul territorio, ora più che mai fondamentali.

La manifestazione Gardensia ha avuto quest'anno in Sicilia una testimonial d'eccezione: Ester Pantano, attrice catanese, conosciuta al grande pubblico per essere stata protagonista in Makari o nella serie Imma Tataranni. Ester ha deciso di essere volontaria AISM e non si è limitata agli appelli sui social, ma è stata in piazza a Valverde (Catania) distribuendo oltre 120 gardenie. "Sono stata molto felice di aiutare e ringrazio io l'AISM per avermi dato questa opportunità - ha detto Ester -. E' stato molto bello, per me era la prima esperienza in piazza, ma ritengo sia andata molto bene. Mentre ero in piazza e notavo che poche persone si stavano avvicinando alla postazione ho preso un paio di gardenie e sono andata in giro per strada: le persone mi vedevano e si sono fatte coinvolgere, è stato un passaparola. Devo confessare che mi sono emozionata".

Ester ha deciso di farsi coinvolgere perchè vive da vicino la sclerosi multipla: due sue amiche convivono da tempo con la sm. "Le mie migliori amiche sono affette da sclerosi - spiega Ester Pantano -. In particolare una delle due, con il passare del tempo, ha ridotto le sue capacità motorie. Ho assistito ad una lenta evoluzione rispetto alle mille cose che facevamo insieme. E adesso vogliamo continuare a farle ma abbiamo maggiori difficoltà. Ma quell'entusiasmo che abbiamo sempre avuto non ci ha mai abbandonato".