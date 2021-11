Etichetta Nutella “siciliana”: i consumatori votano Lampedusa e Marsala

Lampedusa – Per un paio di punti percentuali l’isola di Lampedusa e le saline di Marsala al tramonto l'hanno spuntata contro l'Etna e il borgo marinaro di Sant'Elia: è il risultato della votazione tra tutti i consumatori di Nutella, non solo italiani, che hanno partecipato ai due derby siciliani per decorare i nuovi vasetti limited edition "Ti amo Italia" - in commercio dall'autunno 2022 - esprimendo la propria preferenza sul sito o sulla pagina Instagram della Ferrero. La sfida di Marsala (a sinistra) e Sant'Elia C'erano oltre 1.600 luoghi italiani candidati, 84 quelli sono arrivati in finale, raccogliendo oltre due milioni di voti online. Hanno vinto in 42, due posti a regione.