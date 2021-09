Etna, fontana di lava: la nube di fumo tocca i 9mila metri VIDEO

Catania – Online i filmati degli abitanti dei paesi attorno all’Etna, che stamani ha ripreso a eruttare dal cratere di SudEst: la spettacolare nube eruttiva - tuttora in corso - ha raggiunto una quota di circa 9.000 metri, prima di disperdersi in cielo. L’ultimo aggiornamento dell'Ingv comunica che il tremore vulcanico è in incremento, ma senza variazioni significative.