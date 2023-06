Etna, in corso nuovo sciame sismico, 10 scosse di terremoto

Catania - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania rende noto, con un comunicato trasmesso alle 19 di questo pomeriggio, che le stazioni della rete sismica hanno registrato uno sciame sismico. Gli eventi sono localizzati sull'Etna, in prossimità di monte Intraleo, monte Palestra e monte Lepre. Sono stati registrato dieci terremoti di magnitudo compresa tra 2.8 e 1.7, con coordinate epicentrali non superficiali. In caso contrario, la rilevanza percepita sarebbe potuta essere amplificata dalla vicinanza alla crosta terrestre.