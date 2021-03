Etna in eruzione, disagi all'aeroporto di Catania

Catania - A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, un settore dello spazio aereo dell'aeroporto do Catania è interdetto e non consente di effettuare le procedure di decollo e atterraggio.

Inoltre, la pista dello scalo aeroportuale è al momento chiusa perché contaminata: è in corso l’attività di pulizia e bonifica.

"Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree.

Appena disponibili saranno comunicati gli aggiornamenti sulla situazione".