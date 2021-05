eToro: il famoso broker si prepara a lanciare eToro Money

Come annunciato il 2021 sarà un anno di grandi novità per il broker eToro, infatti dopo l’avvio della Spac per la quotazione a Wall Street e il superamento dei 20 milioni di utenti a gennaio è in arrivo anche eToro Money. Si tratta di un nuovo servizio proposto dalla società fintech israeliana, con la possibilità per i clienti dell’operatore di richiedere una carta di debito e un conto online dedicato per la gestione dei propri fondi detenuti sulla piattaforma di trading online.

Con eToro Money si potranno effettuare bonifici, depositi e prelievi, con gestione 100% online attraverso l’app mobile per smartphone e tablet Android e iOS. Al momento non sono previsti costi né commissioni fisse, quindi il servizio sarà completamente gratuito con spread competitivi sui cambi valuta. L’ampliamento dei servizi finanziari fa parte di una precisa strategia dell’azienda, che punta a rafforzarsi sul mercato europeo e aumentare la sua presenza negli Stati Uniti, dove deve vedersela con la concorrenza dell’app Robinhood.

Trading online eToro: quali sono le ultime novità e i servizi della piattaforma

Come indicato da questa recensione sul famoso eToro, presente su Tradingonline.me, il broker è ad oggi uno dei player più apprezzati e affidabili nel settore del trading online, in possesso di licenza CySEC e regolamentato FCA. L’operatore propone una piattaforma multi-asset moderna e semplice da usare, disponibile sia tramite web console sia come app per dispositivi mobili, per investire online in maniera veloce e intuitiva con i CFD, oppure attraverso la compravendita di azioni e ETF senza commissioni.

Tra le ultime novità eToro ha aumentato la lista di criptovalute su cui è possibile investire, inserendo recentemente anche Dogecoin, Chainlink e Uniswap arrivando a un totale di 19 monete digitale a disposizione dei trader. Si tratta di tecnologie molto gettonate e in forte crescita nel mercato criptovalutario e nell’ambito blockchain, legate alla finanza decentralizzata e al mondo dei pagamenti crypto. Soltanto nel 2020 eToro ha reso noto come una posizione su venticinque sia stata realizzata su Bitcoin, a dimostrazione del successo delle criptovalute nelle scelte di asset allocation.

Oltre al trading di criptovalute con eToro è possibile investire su azioni, materie prime, ETF, indici e Forex, trovando tantissimi asset soprattutto in riferimento al mercato azionario americano, con la possibilità di operare senza pagare costi fissi con appena spread contenuti sugli eseguiti. Un altro punto di forza è il conto demo gratuito, uno strumento indispensabile per i trader principianti, in quanto consente di fare pratica in un ambiente virtuale sicuro e imparare le basi del trading finanziario prima di investire con dei soldi veri.

Social e copy trading eToro: quali sono i vantaggi?

Dal 2007 ad oggi eToro è riuscito a diventare uno degli operatori più celebri per i servizi di trading online, un traguardo importante ottenuto puntando sull’innovazione tecnologica e la semplificazione, una strategia che si è rivelata vincente per il broker israeliano leader in Europa. La notorietà è dovuta in gran parte al social trading, una soluzione che oggi sembra scontata ma nel 2010 non lo era affatto, infatti eToro indica come 11 anni fa sia stato il primo a proporre una piattaforma aperta a tutti, una vera e propria rivoluzione fintech che in molti hanno seguito negli anni successivi.

Con il social trading è possibile vedere gli investimenti degli altri trader, osservarne le performance e scambiarsi idee, informazioni e commenti su qualsiasi tema finanziario. eToro abbina questa modalità alla funzione copy trading, un’opzione con la quale non solo si possono osservare le strategie d’investimento degli altri clienti del broker, ma è possibile anche copiare le posizioni operative grazie a un sistema semplice e veloce, gestibile interamente online dalla piattaforma di trading.

Oggi il copy trading rimane uno strumento molto apprezzato soprattutto dai trader neofiti, poiché permette di agevolare l’ingresso nel mondo degli investimenti finanziari, rendendo più facile iniziare a muovere i primi passi. Inoltre anche i trader esperti possono guadagnare da questa funzionalità, attraverso i riconoscimenti e i vantaggi offerti da eToro ai migliori top trader della piattaforma. Ovviamente ogni utente deve valutare in modo personale e con grande attenzione l’offerta dei vari broker di trading online, ad ogni modo è innegabile come il servizio di eToro sia tra quelli da considerare.