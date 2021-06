Europei, Franco Foda, ct dell'Austria: Mio padre era di Vittoria

Vittoria - "Mio padre Enrico era italiano, di Vittoria, in provincia di Ragusa, per me questa sfida è particolare, perchè mi riporta indietro, ma voglio vincerla lo stesso. Ci siamo preparati per battere l'Italia e cercheremo di farlo domani sera". Così Franco Foda, ct dell'Austria, alla vigilia del match contro l'Italia, in conferenza stampa a Londra.

È una storica prima volta per l'Austria e il commissario tecnico Franco Foda (Mainz, Magonza, 1966) è il primo a saperlo: "È un momento unico per noi, la nostra nazionale gioca per la prima volta un ottavo di finale di un Europeo, per di più a Wembley e contro l’Italia. È una partita speciale, per me, per lo staff, per i giocatori e per la federazione. Non vediamo l'ora di scendere in campo e speriamo in un buon risultato - dice parlando a Sky Sport alla vigilia della sfida contro gli azzurri -. Mio padre era italiano, ma i miei genitori si sono trasferiti in Germania tanti anni fa. Ho comunque un rapporto speciale con l'Italia, ci vado spesso in vacanza".

Ma che tipo di squadra è l’Austria? "Siamo un team compatto, aggressivo nel recupero palla e abbiamo ottime individualità - risponde Foda -. Siamo gli outsider di questa sfida, l'Italia è favorita sia con noi che per la vittoria finale. Con Mancini è migliorata tanto, giocano un ottimo calcio, sono organizzati e giocano sempre in avanti. Noi però vogliamo dire la nostra, nel calcio tutto è possibile soprattutto in una partita secca come questa".