Eva Sinacciolo è Habanera

Scicli - È uscito oggi Habanera, singolo che trae ispirazione dalla Carmen di George Bizet, vittima proprio di colui che diceva di amarla. La musica, una rielaborazione in chiave elettronica del famoso tema dell’Habanera, è stata curata da Salvo Scucces con il testo di Eva Sinacciolo, voce del brano, e Martina Giannone, autrice ed ideatrice del progetto. “Habanera è nata dall’idea di denunciare la condizione sociale in cui viviamo noi ragazze nel 2023. La storia che fa capo a tutte è quella di Asia Vitale, ma sappiamo che è solo la punta di un iceberg molto più ampio e profondo. La speranza è sempre la stessa: sensibilizzare e attenzionare questo tema, ovvero, la libertà di noi ragazze di vivere la nostra vita come la vogliamo; l’augurio che alle bambine di domani venga concesso questo diritto.”

Il brano, è stato realizzato per l’omonimo cortometraggio di Martina Giannone, uscito il 12 Dicembre.

ascolta il brano su Spotify