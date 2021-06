Ex Cineplex, ha riaperto l'unico cinema multisala del Ragusano

Ragusa - Ha riaperto l'unico cinema multisala del Ragusano. Ex Cineplex, oggi Madison, è operativo con un piccolo cambio look prima di avviare una operazione di risistemazione di spazi e di nuova costruzione, con l'obiettivo di ampliare l'offerta culturale del Ragusano. "Abbiamo

acquistato il cinema a dicembre 2019 - spiega il nuovo proprietario, Manuele Ilari - prendendone possesso a giugno 2020 in piena pandemia tramite il Tribunale di Ragusa. Abbiamo proceduto tramite acquisizione dei crediti bancari, l'investimento è stato di un milione di euro". Il personale

impiegato? "Con l'azione esecutiva abbiamo preso un immobile libero da debiti e da personale; in questo momento - spiega Ilari - abbiamo già assunto qualcuno dei vecchi dipendenti, cinque, sei; con le entrate di adesso non possiamo andare a regime ma verso fine agosto faremo altre assunzioni ed è normale che ci rivolgeremo prima al personale che già era impiegato qui. Qualcuno sarà assunto part time altri a tempo pieno". Ma il progetto di Ragusa prevede altri investimenti; Ilari sostiene due o tre milioni di euro.

"Questo periodo è stato molto duro ma in azienda ci siamo guardati in faccia e abbiamo messo in campo una strategia per la ripartenza che porterà dei lavori di miglioramento alla struttura, tra qualche giorno presenteremo al Comune di Ragusa un permesso a costruire per un ampliamento dell'area del foyer, per potere realizzare nel piano superiore un pub e una sala giochi, nella parte posteriore puntiamo invece a una nuova sala polifunzionale da 400 posti con un palco anche per spettacoli teatrali - aggiunge Ilari - pensiamo a una sala a tecnologia avanzata e uno schermo da 17 metri per 8 per potere vivere esperienza cinematografica ad alti livelli. E poi un parcheggio asfaltato, percorsi protetti per raggiungere l'edificio e illuminazione efficace. Ci sarà anche un intervento green con installazione di un impianto da 400 kilowatt per abbattere i costi dei consumi energetici". La pandemia ha posto un freno ma Ilari conta di concludere i lavori entro il 2022 anno in cui la sua famiglia festeggerà il centenario nella gestione di cinema.

"Abbiamo iniziato nel 1922, in provincia di Roma, nel 1967 ci siamo trasferiti a Roma, nel 2017 la strategia di famiglia è stata quella della espansione, abbiamo investito ad Iglesias, poi Ragusa e stiamo terminando una acquisizione a San Benedetto del Tronto nelle Marche. Abbiamo anche progetti tra Roma e Milano molto importanti".

Con spazi culturali in difficoltà di gestione, come si pensa di essere produttivi? "La pandemia ha cambiato molte abitudini e le sale cinematografiche hanno pagato prezzi più alti di altri settori. Noi siamo stati chiusi la prima volta per oltre due mesi poi il ministro Franceschini ci ha fatto richiudere dal 25 ottobre al 25 aprile ed ancora oggi non sono stati stanziati i fondi necessari per la sopravvivenza. Per 4000 schermi sono stanziati solo 25 milioni di euro". Ilari

lamenta anche l'assenza di azioni di tutela, delle finestre di sfruttamento del prodotto cinematografico inesistente sull'uscita dei prodotti internazionali e colpevolmente ridotta per quelli italiani. Sull'investimento del Ragusano è ottimista; nel 2019 la struttura contava 220 mila accessi e il dato del 2020 era ottimo prima della pandemia.