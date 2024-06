Ex manager Ragusa Aliquò direttore generale al San Camillo di Roma

Ragusa - Il manager palermitano Angelo Aliquò è stato nominato direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma.

Dopo l’esperienza maturata a Piazza Ziino, al fianco dell’assessore Massimo Russo, in qualità di componente e poi coordinatore della segreteria tecnica dell’Assessorato Regionale della Salute, il manager palermitano, nel 2012, viene nominato direttore generale dell’Asp di Ragusa. Nel 2014 passa alla direzione della Seus. Un anno dopo viene nominato Commissario Straordinario del Bonino Pulejo di Messina, dove rimane per tre anni. Arriva il 2018 ed è tempo di nuove nomine ai vertici della sanità siciliana.

Aliquò torna all’Asp di Ragusa, dove rimarrà per 4 anni. Nel giugno del 2022, vince la selezione come nuovo Direttore Generale dell’Asp di Frosinone, si dimette dai vertici dell’Asp ragusana e vola in terra ciociara. Quindi diventa direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive “Spallanzani” e poi l’approdo, in qualità di direttore generale, al San Camillo di Roma.