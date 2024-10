Ex Province, Dipasquale: "Centrodestra vuole governare senza voto, coi commissari"

Ragusa - "A questo centrodestra non interessa il voto diretto nelle Province. Una coalizione che punta soltanto alla gestione del potere negli enti attraverso i commissari e che ora ha messo in piedi l'ultima bugia, quella dell'elezione diretta da parte dei cittadini nell'aprile del 2025".

Lo dice il deputato del Partito democratico all'Ars, Nello Dipasquale, all'indomani del voto di Sala d'Ercole con il quale la maggioranza ha annullato le elezioni di secondo grado nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane che erano state fissate per il 15 dicembre. "Da sette anni il centrodestra domina le ex Province con commissari governativi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti in termini di degrado e incuria nei territori - aggiunge Dipasquale -. Uno sfascio totale che dopo il voto di ieri proseguirà, con una responsabilità tutta in capo a questo centrodestra".

Ieri in aula Dipasquale si era rivolto così alla maggioranza: "Con il governo nazionale del vostro stesso colore avreste dovuto ottenere l'abolizione della Delrio per potere essere credibili agli occhi dei cittadini, invece continuate con la favola del voto diretto sganciato dalla normativa nazionale. Una finzione che nel mese di aprile cadrà miseramente".