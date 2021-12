Ex province siciliane, si vota il 22 gennaio

Palermo - Con decreto del Presidente della Regione siciliana sono state fissate le elezioni di secondo grado per le ex Province siciliane. Si voterà il 22 gennaio 2022 e il presidente di ciascuna provincia sarà eletto dai sindaci dei territori interessati. Si voterà il 22 gennaio anche per eleggere il nuovo presidente del Libero Concorzio comunale di Ragusa.