Ex Provincia Ragusa, nominato esperto in comunicazione

Ragusa - Con determina commissariale, la numero 967, del 27 aprile 2021, il commissario straordinario della ex Provincia di Ragusa, oggi Libero Consorzio comunale, Salvatore Piazza, ha conferito l'incarico di esperto in comunicazione e informazione istituzionale alla giornalista ragusana Laura Curella, tramite la procedura di affidamento ad personam, per un compenso lordo, fino al 31 ottobre 2021, di 4 mila 608,30 euro.