Ex Provincia: "Ripartenza delle attività istituzionali, in bilancio il contributo dell'Ars"

Ragusa - Il direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Nitto Rosso, alle prese con la ripartenza delle attività istituzionali dell'ente, ha trovato in bilancio il contributo dell'Assemblea regionale Siciliana.

"Desidero porgere un particolare ringraziamento alla deputazione regionale, composta dai nostri quattro rappresentanti, Abbate, Assenza, Campo e Dipasquale, per quanto hanno fatto per la Provincia di Ragusa".

"Nel corso dell'ultima finanziaria - dichiara - hanno messo in atto delle strategie congiunte che hanno consentito di raggiungere diversi obiettivi, che vedranno protagonista il Libero Consorzio come soggetto attuatore. E’ stato un gioco di squadra, che ha superato le divisioni politiche e gli steccati ideologici, per dare un aiuto concreto alla collettività iblea". "Ringrazio in particolare l’on.le Abbate per l'importante finanziamento per le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, che lui stesso avrà modo di spiegare, e per il contributo alla manutenzione delle strade provinciali; l’on.le Assenza per il contributo straordinario di 150.000 euro che servirà al completamento dell'importante investimento di riqualificazione dell’area del Ponte di Cammarana e dunque del museo di Kamarina; l’on.le Campo, sempre attenta al mondo della cultura e delle arti, per il contributo straordinario per le attività culturali del Libero consorzio ed i prodotti cinematografici realizzati su impulso della nostra pubblica amministrazione, nonché per l’importante contributo al progetto "Così come sei" che ci vede protagonisti nella creazione di un centro di co-housing a favore di soggetti disabili con gravi menomazioni fisiche e psichiche. Ringrazio anche l’on.le Dipasquale, sempre attento alle politiche del Libero consorzio, che seppure indirettamente, ovvero con emendamenti che non ci vedono protagonisti direttamente, ha contribuito a finanziare importanti interventi che avranno un reflusso anche sullo nostre azioni strategiche".

"Sarà un anno importante per questo territorio, ed in particolare per il nostro ente, perché riusciremo a concludere molti progetti e molte iniziative che abbiamo lanciato in questo fantastica 2024. La sinergia politica ed istituzionale con i deputati regionali della provincia per il nostro ente diventa indispensabile, in quanto sono soggetti eletti dal popolo che traducono nell’immediato i bisogni della collettività in interesse pubblico da raggiungere", conclude il direttore generale Nitto Rosso.