Fabrizio Ilardo rieletto presidente del consiglio di Ragusa

Ragusa - Ci sono due franchi tiratori nella maggioranza che sostiene il sindaco Peppe Cassì.

Per la seconda volta in cinque anni, Fabrizio Ilardo è stato eletto presidente del consiglio comunale di Ragusa, nella prima seduta di venerdì mattina, con 15 voti: due in meno rispetto a quelli previsti sulla base del numero complessivo dei consiglieri di maggioranza. I consiglieri di minoranza hanno votato scheda bianca; una scheda nulla e una preferenza per la neo consigliere comunale Carla Mezzasalma.