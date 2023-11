Facebook e Instagram a pagamento, ora bisogna scegliere

Sui cellulari e su desktop arriva il messaggio "fai una scelta relativa alle inserzioni". Bisogna scegliere se pagare o no Facebook e Instagram. Migliaia di utenti sono andati nel panico in queste ore perchè anche in Italia sta apparendo la pagina bloccata dei due social più amati. Non è phishing e non è una truffa.

Meta ha introdotto gli abbonamenti per Facebook e Instagram, che consentono di aggirare le pubblicità. L'iniziativa ha raggiunto adesso una nuova fase, con un messaggio a pieno schermo che consente all'utente di compiere la scelta.

Su Facebook e Instagram si stanno vedendo i primi avvisi che semplificano l'iscrizione a pagamento alle due piattaforme social di Meta. Necessario per rispettare le nuove normative europee, l'abbonamento consente di accedere ai servizi senza pubblicità e senza permettere alle aziende di usare i propri dati. E adesso può essere sottoscritto attraverso una schermata che appare all'avvio. Non è possibile procedere a consultare il social senza aver compiuto la scelta. L'opzione è se pagare ( e non avere la pubblicità) o se continuare a fruire del social gratis ma accettando le inserzioni pubblicitarie.

"Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?", recita il titolo dell'avviso, in cui si legge: "Le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al mondo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni". Aggirare la richiesta è molto semplice, e si può fare premendo sul tasto in fondo alla schermata "Usa senza costi aggiuntivi".

Abbonandosi, invece, non si vedranno più gli annunci pubblicitari né su Facebook né su Instagram con un unico abbonamento. Se un utente si abbona, inoltre, le sue informazioni non verranno più utilizzate per personalizzare gli annunci pubblicitari. Nei paesi coinvolti dalle nuove politiche di Meta, gli utenti potranno abbonarsi per utilizzare i prodotti senza pubblicità a 9,99 euro al mese sul web o 12,99 euro al mese sulle app iOS e Android.

Nel caso in cui gli account presenti nel Centro gestione account siano più di uno, dal 1° marzo bisognerà pagare 8 euro in più per ogni ulteriore account. Ogni abbonamento può essere disdetto in qualunque momento e, una volta scaduto, Facebook e Instagram continueranno a essere accessibili ma si tornerà a vedere le pubblicità. Da web il costo è più basso perché non considera la quota che Apple e Google trattengono su ogni microtransazione avvenuta attraverso App Store e Play Store.

Oltre che nei dispositivi Mobile l'avviso sta apparendo ora anche su Desktop in molti computer italiani.