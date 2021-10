Facebook, Instagram e WhatsApp fuori uso

Roma - I social network Facebook e Instagram e il sistema di messaggistica WhatsApp, tutti di proprietà di Facebook, non stanno funzionando da alcuni minuti a molti utenti in diversi paesi del mondo. I malfunzionamenti sono iniziati verso le 17.30 e sono stati segnalati da molti internauti su Twitter con gli hashtag #Facebookdown, #Instagramdown e #WhatsAppdown. Al momento l'azienda di Marl Zuckerberg non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo.