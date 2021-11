Fai finanzia per 19 mila euro restauro chiesa rupestre di san Nicolò Modica

Modica - Il Fai ha annunciato oggi la vittoria della chiesa rupestre di san Nicolò inferiore al censimento FAI 2020 i luoghi del cuore. San Nicolò si era classificata al sesto posto in classifica raccogliendo ben 30 mila voti. Il Fai ha deciso di finanziare il progetto di restauro per un importo pari a 19 mila euro. Sul sito www.iluohghidelcuore.it i 20 progetti finanziati. Modica ha il privilegio di averne 2 su 3. Si tratta di un caso unico nella storia del FAI.

Tutta la città si è mobilitata per salvare i propri monumenti.

La 10a edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, lanciata a maggio dello scorso anno ancora nel pieno della pandemia, ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 2.353.932 voti raccolti, confermando più che mai il valore sociale di questa iniziativa che dà voce ai cittadini, che con amore e impegno si sono mobilitati per dare un futuro attraverso il loro voto a luoghi riconosciuti di valore per territori e comunità. Ora per 20 di questi luoghi, in 13 regioni, sta per essere scritta una nuova pagina di storia grazie ai progetti di restauro e valorizzazione che sarà possibile realizzare con 370.000 euro messi a disposizione per il censimento 2020 da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo.

Tra i beni in alta classifica, entrambi i luoghi di Modica saranno sostenuti dal FAI: le tre chiese della Via delle Collegiate potranno rafforzare il legame storico, affettivo e devozionale con i cittadini esponendo e raccontando alcune opere-simbolo finora non fruibili, mentre la Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore vedrà restaurato l’importante ciclo di affreschi bizantini, seriamente compromesso dall’umidità.