Falcone: Musumeci, la Sicilia è cambiata ma anche la mafia

PALERMO, 23 MAG "Dopo le stragi del '92 la Sicilia è cambiata. E' stato compreso che la lotta alla mafia non era più un problema solo degli uomini in divisa, a differenza degli anni '70 e '80 quando perfino alcuni prefetti negavano l'esistenza di Cosa Nostra. Ma oggi anche la mafia è cambiata, non cerca i morti ma cerca alleati nelle istituzioni che invece devono essere impermeabili rispetto a questi tentativi". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo a uno speciale di Tg2 Post sul trentennale della stragi.

Musumeci, oltre a sottolineare l'importanza della lotta alla mafia ha messo in guardia da "una certa antimafia che negli ultimi anni è diventata una industria fiorente. Io ho paura di chi parla di antimafia mattina, mezzogiorno e sera: personaggi ambigui ed equivoci che spesso sono utili cerniere per rapporti proprio con ambienti mafiosi. L'Italia ha concluso il governatore della Sicilia va servita nel silenzio del dovere".

(ANSA).