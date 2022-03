Famiglia catanese vince ad Affari Tuoi su Raiuno

Ad Affari Tuoi Formato Famiglia vince la Siciliana Marzia con la famiglia al comleto.

Sabato 26 febbraio, a partire dalle 20:35 su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di Affari Tuoi Formato Famiglia. Il game show è condotto da Amadeus ed è affiancato da Giovanna Civitillo è stato vinto da Marzia, 34 anni di origine Catanese.

In ogni appuntamento sono previste due partite. Nella prima a giocare è una persona comune, accompagnata da alcuni familiari che hanno il compito di aprire i pacchi. Il meccanismo della seconda partita rimane il medesimo ma giocano dei Vip e il ricavato vine dato in beneficenza.

Affari Tuoi Formato Famiglia, puntata del 26 febbraio: vince Marzia

Nella diretta del 26 febbraio Amadeus e Giovanna Civitillo accolgono in studio la concorrente della prima partita. E’ la trentaquattrenne Marzia Di Bisceglie che viene dalla provincia di Catania. E’ un’educatrice e lavora con i ragazzi disabili. Ha tre sorelle, è sposata da 5 anni con Daniele, che conosce da 18 anni e il suo sogno è vincere una somma considerevole per potere estinguere il mutuo.

Insiema A Marzia, partecipano al gioco il marito Daniele, la mamma Francesca, il papà Francesco, la suocera Pina, il suocero Alberto e le sorelle Cristina, Valeria e Claudia. Accanto a loro anche Cristiano Malgioglio

I protagonisti scelgono il pacco in maniera casuale perché i numeri sono coperti da un codice a barre adesivo.

Ospite della puntata dello scorso 26 Febbraio, un altro siciliano come Cristiano Malgioglio, originario di Ramacca. Una cavalcata fortunata quella della catanese Marzia che ha fronteggiato gli scherzi e le proposte del “dottore” insieme a tutta la sua famiglia. Marzia è stata accompagnata dal marito Daniele, mamma, papà, le 3 sorelle e i suoceri, tutti siciliani. Non sono mancate le battute in "dialetto catanese" tra il conduttore Amadeus e Malgioglio

Come tradizione durante Affari tuoi, anche Marzia ha cominciato ad aprire i pacchi, custoditi dai suoi familiari, da Malgioglio e dalla splendida Giovanna. Dopo un avvio tremendo arrivata a metà gara Marzia si è ritrovata con tante possibilità rosse e poche blu.

Davanti ad un’offerta di 50 mila euro, Marzia ha rifiutato ed ha deciso di andare avanti. Poi un’altra offerta di 60 mila euro anche in questo caso rifiutata dalla protagonista, nonostante la titubanza del marito Daniele. Una scelta che ha preceduto l’apertura del pacco da 300 mila euro che si trovava nelle mani del suocero.

Altro giro, altra offerta da 70 mila euro. Altro rifiuto di Marzia che però perde anche i 200 mila euro, trovati nel pacco di una delle sorelle.

Nel finale, la concorrente siciliana rimane con 10 mila, 100 mila e 150 mila. Dinanzi all’offerta di 75 mila euro del dottore, Marzia chiede aiuto alla famiglia, prima di dire ancora una volta di no. Il finale non è per deboli di cuore.

Vanno via i 100 mila euro e rimangono solo 150 e 10 mila. Il dottore a questo punto offre ancora 70 mila euro.

Marzia è indecisa, ma alla fine, spinta dai suoi familiari, accetta l’offerta. Se “ fossi stata sola sarei andata avanti ma siamo in due e accetto” , questa la sua motivazione riferendosi al marito Daniele con cui sta da 18 anni.

Nel suo pacco c’erano 150 mila euro.

Il sindaco del Paese si è congratulato pubblicamente sulla sua pagina social e spera di incontrare Marzia di persona per la sua partecipazione ad Affari Tuoi.