Famiglia non vaccinata sterminata dal Covid in Sicilia. FOTO

Pietraperzia, Enna - Non si dà pace Salvatore, cognato della donna morta l’altro ieri insieme alla suocera, di Covid, dopo un lungo ricovero all’ospedale Umberto I di Enna e marito della sorella della vittima, morta il 22 gennaio scorso, sempre di Covid. «Prenderei un bazooka per quanto sono arrabbiato e addolorato» dice con gli occhi rivolti al cielo. «Ne avevamo parlato tante volte con mia moglie - aveva troppa paura del vaccino. Io sono vaccinato. Sia io che mia figlia abbiamo avuto il covid ma siamo qua». «Com'è possibile - continua Salvatore - che di cinque nessuno si sia salvato? Perché a telefono, due giorni prima mi hanno detto che andava meglio, che comunque, il fatto che mia moglie non avesse altre patologie era un fatto positivo e poi mi hanno chiamato per dirmi che era morta? «Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità - dice al telefono il direttore sanitario dell’Umberto I di Enna, Emanuele Cassarà - sono stati curati con tutti i mezzi farmacologici, e non, a nostra disposizione, come curiamo tutti, vaccinati e non vaccinati».

Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta nell’arco di un mese. Anche la consuocera della coppia deceduta coi figli è morta.

"È per la quinta volta che ci troviamo in questa chiesa per celebrare i funerali di appartenenti ad una stessa famiglia". Ha iniziato così la sua omelia don Osvaldo Brugnone, il giovane parroco della chiesa madre di Pietraperzia che ha celebrato oggi i funerali di Concetta Mancuso, 52 anni e della madre Vincenza Fontanella, 78 anni morte col covid: le ultime due vittime di una famiglia di 6 persone sterminata dal virus. "Siamo tutti sconvolti, arrabbiati, addolorati " ha aggiunto il parroco. Una cerimonia composta in una chiesa gremita di persone. Al termine la nipote Noemi, figlia di Maria, l'altra sorella, morta qualche giorno fa, ha letto una lunga lettera. "Sei stata come una madre, zia Concy - ha detto con la voce incerta per la commozione - non ci hai fatto mancare niente, ci hai sempre coccolato. Di te ci mancherà il sorriso. E tu nonna, proteggici da lassù' e dacci la forza di sopportare tutto questo". Poi le bare sono state portate a spalla, all'esterno della chiesa, e sul sagrato don Osvaldo insieme ad un altro prete, don Giuseppe Rabita hanno impartito un'ultima benedizione alle salme.