Farmaci antidiabetici, novità dal primo dicembre

A partire dal 1° dicembre, all’interno del sistema Tessera Sanitaria (TS) sarà disponibile la scheda di prescrizione informatizzata dei farmaci per il diabete mellito tipo 2, presenti nella Nota 100 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

La Nota 100 era stata approvata a gennaio 2022 ed è legata ai criteri di prescrivibilità e rimborsabilità di alcuni farmaci per il diabete ed estende la possibilità di prescrizione anche ai Medici di Base. Tramite in sistema Ts è dunque disponibile la scheda di valutazione e prescrizione prevista dalla Nota 100. A comunicarlo in via ufficiale è la stessa Agenzia Italiana del Farmaco, la quale aggiunge che, per questa prima fase, solamente i Medici di Medicina Generale saranno abilitati alla prescrizione tramite il sistema Tessera Sanitaria.