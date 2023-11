Fattoria Agrituristica Ruta, a Modica un’azienda multifunzionale

Modica - Il territorio modicano è caratterizzato da una economia spiccatamente zootecnica. Principalmente vengono allevate vacche da latte, ma seguono a breve distanza e con incremento crescente i bovini da carne. Complessivamente la consistenza dei capi allevati aumenta ogni anno anche perché tutte le aziende zootecniche, come da consuetudine centenaria, si tramandano da una generazione all’altra, ma sempre con lo stesso spirito e passione di “voler fare meglio” che contraddistingue l’allevatore modicano.

L’economia d’impresa, prettamente famigliare, ha consentito nel tempo di migliorare le attività zootecniche basate sul rispetto delle tradizioni rurali ma, con l’arrivo dei giovani, l’impresa zootecnica trova sviluppo verso continue innovazioni. L’azienda zootecnica, di cui oggi poniamo la nostra attenzione, nasce nel lontano 1987, quando Giuseppe Ruta, giovanissimo imprenditore, inizia il primo allevamento di suini da ingrasso, segue a breve tempo l’allevamento di vacche da latte e quindi dal 1998 un continuo incremento di stalla che porta negli ultimi anni ad un numero complessivo di 250 capi allevati.

Oggi l’azienda, interamente sostenibile, insiste su una superficie di oltre 50 ettari in proprietà e parecchi ettari in affitto, dove vengono coltivate tutte le essenze foraggere per l’alimentazione dei bovini. Nel centro aziendale troviamo una ricca presenza di strutture rurali con fotovoltaico dove si svolgono numerose attività. Da quella principale relativa agli allevamenti (le stalle), con bovini in lattazione e da ingrasso, a quelle connesse per le trasformazioni dei prodotti, il caseificio, la macelleria aziendale e l’agriturismo, oltre il punto vendita aziendale. Come si vede, una azienda molto impegnata in più direzioni che presuppone la presenza di più persone. Infatti i figli, Salvatore e Carmela, il primo agronomo e la sorella diplomata alberghiero, da parecchi anni lavorano in azienda e da alcuni anni hanno assunto la gestione di tutta l’impresa con la connotazione di fattoria agrituristica.

Sono oramai parecchie le aziende zootecniche del modicano che vengono gestite da imprenditori diplomati o laureati in agraria. Aziende quali Zaccaria, Palazzolo, Carpenzano, sono tantissime e questo ci fa capire come oggi l’azienda agraria è in continuo miglioramento, non solo nelle tecnologie applicate , ma soprattutto nella organizzazione e gestione di impresa. Nell’azienda Ruta,infatti notiamo che viene dato molto spazio alla trasformazione dei prodotti e alla commercializzazione multi direzionale. Fra caseificio e macelleria si producono ogni giorno provole, formaggi, carni, salumi tutti lavorati secondo le antiche tradizioni del passato. Una buona parte di questi prodotti viene consumata all’interno dell’agriturismo mentre una parte venduta osservando l’economia della porta a porta, vendita diretta ai consumatori di diversi Comuni limitrofi. Non di meno la presenza nei mercatini rionali. In una realtà imprenditoriale come descritta e con l’intento che i giovani allevatori Ruta pensino di allargare verso la fattoria didattica, certamente non poteva mancare una visita accurata da parte dell’Istituto Professionale Agrario di Modica.

E’ importante, sotto il profilo della conoscenza e acquisizione delle competenze generali e specifiche di settore, che gli alunni delle classi 4° e 5° visitino le strutture produttive presenti sul territorio e soprattutto entrino in correlazione con gli imprenditori. Troveranno sicuramente una spinta in più per poter sviluppare possibili iniziative future così da mantenere e valorizzare il vasto patrimonio culturale ed economico del territorio modicano, di cui la zootecnia certamente ne rappresenta una notevole quota.