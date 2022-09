Federico Portoghese nominato commissario del Comune di Catania

Catania - Il presidente della Regione ha nominato Federico Portoghese commissario straordinario per la gestione del Comune di Catania, in sostituzione degli organi decaduti. Portoghese, dirigente pubblico in quiescenza, continuerà a ricoprire anche l'incarico di commissario straordinario alla guida della Città metropolitana etnea, che gli era stato conferito dallo stesso governatore lo scorso mese di febbraio.

Con il medesimo decreto presidenziale, viene nominato vice-commissario straordinario del capoluogo etneo Bernardo Campo, funzionario della Regione Siciliana.

La sua nomina giunge dopo oltre un mese la decisione pubblica dell’ex sindaco etneo, Salvo Pogliese, di lasciare la carica di primo cittadino a seguito della sospensione per effetto della legge Severino.

Laureato in Economia e Commercio e abilitato all’esercizio della professione di Dottore commercialista, Federico Portoghese vanta numerosi incarichi a livello locale e nazionale. Tra i tanti ruoli, spiccano quelli ricoperti in seno all’Università di Catania per quanto riguarda la gestione della contabilità generale e finanziaria.

Sempre nell’Ateneo catanese, Federico Portoghese ha ottenuto e ricoperto l’importante ruolo di direttore generale dell’Università degli Studi etnea.

Inoltre, è stato anche nominato in passato come responsabile per la direzione di numerosi progetti sperimentali da parte dello Stato. Nel febbraio 2022 Federico Portoghese è stato nominato commissario straordinario della Città metropolitana di Catania. Una scelta avvenuta su designazione dall’assessore regionale alle Autonomie Locali, con i poteri di sindaco metropolitano. Tale incarico verrà ricoperto da Portoghese anche a seguito della nomina a commissario straordinario del Comune di Catania.