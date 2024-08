Ispica - Due fenicotteri, forse ancora cuccioli, sono apparsi oggi nelle spiagge di Ispica, nella zona di viale Kennedy. I bagnanti si sono prodigati a liberare il percorso per aiutarli a trovare il loro cammino. L'incendio doloso dei Pantani Longarini e Cuba ha tolto un riferimento ai fenicotteri che qui facevano sosta. Accade che i cuccioli molte volte non riescano a fare la traversata verso l'Africa e facciano sosta nelle spiagge in cerca di compagnia umana.

Un video: