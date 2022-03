Fenicotteri nei Pantani della Sicilia sudorientale VIDEO

Ispica - I fenicotteri rosa sono tornati nelle oasi acquatiche tra le province di Ragusa e Siracusa. Ne abbiamo visti tanti già il mese scorso a Pantano Longarini, nell’ispicese, di questi maestosi uccelli dalla grande apertura alare e dalle piume tinte di cangianti colori pastello su sfondo bianco. Anche questo nuovo filmato condiviso sul web è stato girato ieri pomeriggio, nella grande riserva naturale orientata Pantani della Sicilia Sud-orientale: un'area protetta situata appunto tra i comuni di Ispica, Noto e Pachino.

Capaci di influenzare abbigliamento e design, questa specie migratoria sembra avere trovato nella Sicilia meridionale un habitat ideale per trascorrervi primavera ed estate di ritorno dall’Africa. Monogami, dotati di un becco ricurvo che gli serve per catturare i gamberi di cui sono ghiotti, gli esemplari più grandi sfiorano il metro e mezzo di altezza e i 2,5 di apertura alare: riposano su una sola zampa, caratteristica che gli permette di risparmiare energia e mantenere più calore in corpo.