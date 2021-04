Ferdinando Trombadore Capo di Gabinetto della Prefettura di Ragusa

Ragusa - Il Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, in relazione alla nuova qualifica di Viceprefetto richiesta per ricoprire la funzione di Capo di Gabinetto, ha avviato la procedura aministrativa per il conferimento di tale incarico che è stata definita con la designazione del neo-promosso Viceprefetto dott. Ferdinando Trombadore, il quale pertanto andrà a sostituire l’attuale titolare, il viceprefetto aggiunto dott. Gabriele Barbaro, destinato ad altro incarico.