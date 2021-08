Ferragosto 2021, Pino Cuttaia festeggia la cucina siciliana

Licata - Il Ferragosto 2021 di Uovodiseppiamare, nuovo concept ideato da Pino Cuttaia sulla spiaggia di San Leone in provincia di Agrigento, sarà ispirato ai grandi classici della cucina siciliana: per la cena del 14 agosto e per il pranzo del 15 è possibile prenotare un menu di sei portate concepito dallo chef bistellato in collaborazione con Alessandro Ravanà, titolare di toque nella struttura fronte mare.



«Tutti abbiamo desiderato un’estate spensierata dopo un anno triste e difficile» afferma lo chef e patron de di Uovodiseppiamare e de La Madia, ristorante due stelle Michelin a Licata. «Per questo la nostra intenzione è quella di festeggiare questo Ferragosto brindando alla vita, con la gioia dei sapori che ci ricordano momenti felici della nostra storia. Tra i classici ho voluto inserire un “mio classico”, il merluzzo all’affumicatura di pigna, perché molti miei clienti lo considerano tra i più gioiosi per l’allegria della croccantezza e la golosità della spuma di patate».



Riaperto il 12 luglio scorso dopo un anno dalla prima apertura e fortemente voluto da Cuttaia, Uovodiseppiamare è un progetto nato dopo il lungo lockdown del 2020 per ripartire dalla semplicità e dal rispetto per la natura e la convivialità; la cucina è stata affidata ad Alessandro Ravanà, cuoco di terra e di mare, anch’egli di origini agrigentine e già presente con lo chef Cuttaia all’evento ‘nnumari 2019.



Uovodiseppiamare è una terrazza di 200 mq in un’esclusiva posizione sul mare, aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 02:00 è il luogo ideale dove condividere momenti felici dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena.



Menu cena 14 agosto/pranzo 15 agosto:

il nostro Pani cunzatu

Merluzzo all’affumicatura di pigna, spuma di patate e condimento alla pizzaiola

Involtino di pesce spada con caponata di verdure croccante

Carbonara o Timballo alla norma

Pescato locale all’acqua pazza

Babà con crema pasticcera