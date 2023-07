Festa la prima impresa della nuova Ecodep Koizumi Judo

Scicli - Ci hanno creduto tantissimo i ragazzi, arrivati in Slovenia carichi di aspettative e pronti al confronto che ha visto sfidarsi sui tatami, nelle diverse categorie, 347 atleti di 31 nazioni.

Ci hanno creduto, e ci credono da sempre, i maestri e tutta l’associazione sportiva. E ci ha creduto Ecodep, che si è impegnata attivamente per dare a Koizumi tutto il supporto necessario a trasformare le ambizioni di una realtà di provincia e dei suoi talentuosi atleti in successi e medaglie. E le medaglie sono arrivate per Savita Russo e Vincenzo Pelligra. Due medaglie pesanti: l’oro per Savita nella categoria - 63 kg femminile e l’oro per Vincenzo nella categoria - 73 kg maschile.

I ragazzi, festeggiati dai compagni e dai sostenitori ci hanno raccontato le loro sensazioni dopo il successo ottenuto.

“Per questa competizione, come per tutte le altre, mi sono allenata assiduamente ogni giorno. Ho dedicato tutte le mie energie al judo, supportata dalla Ecodep Koizumi Judo che mi ha dato la possibilità di migliorare sempre di più.” dice Savita Russo, che continua: “L’europeo è stata una bella esperienza, mi sono divertita. La vittoria è sempre una soddisfazione, ma quello che conta di più è tutto quello che ci sta dietro.”

Vincenzo Pelligra invece racconta: “Per questa gara mi sono preparato al 100%. Ecodep Koizumi Judo mi ha sempre supportato in ogni gara ed ogni giorno di allenamento riuscendo a tirar fuori sempre il meglio di me e facendomi sentire a mio agio. Certo ci sono voluti sacrifici enormi da parte mia e di tutte le persone che mi hanno sempre supportato ma il risultato è stato fantastico!”

Il campione siciliano continua: “L’Europeo è stato una bellissima esperienza, piena di emozioni forti, arrivato dopo un anno di stop dall’infortunio. È stata quindi una doppia soddisfazione. Il supporto dei ragazzi, di mio padre e soprattutto del fisioterapista Gianni Magro è stato fondamentale. È anche grazie a loro che sono riuscito a dare il meglio di me per raggiungere il gradino più alto del podio.”

La passione per questo sport traspare dalle parole e dagli sguardi di queste giovani promesse che, grazie al loro talento e al supporto di maestri e staff tecnico, potranno continuare nel loro percorso verso altri successi per Ecodep Koizumi Judo e per l’Italia.

Anche Daniele Morando, Responsabile Tecnico e Direttore Commerciale di Ecodep - azienda siciliana di smaltimento rifiuti per aziende e partner di Koizumi Judo - è fiero dei risultati raggiunti e si complimenta con una realtà che, fin dal primo incontro, lo ha fortemente coinvolto e appassionato non solo per l’altissimo livello sportivo ma anche per l’impegno profuso nella promozione sul territorio dei valori fondanti della disciplina e per l’impegno sociale.

Impegno sociale che è una delle colonne portanti di Ecodep che affianca al suo core business, la gestione responsabile dei rifiuti industriali per aziende di ogni dimensione, enti e piccole realtà, tutta una serie di iniziative a supporto delle realtà territoriali e della promozione di una nuova sensibilizzazione sui temi ambientali, nelle quali si inserisce anche il sostegno a Koizumi judo.

Ancora complimenti ai giovani campioni di Ecodep Koizumi Judo, che si fanno portavoce di uno sport spesso messo in secondo piano ma che ha tanto da insegnare alle nuove generazioni. Lo spiegano bene le parole di Vincenzo: “Il judo è uno sport che insegna rispetto per se stessi e per il mondo che ci circonda, lo consiglio vivamente a tutti. È uno dei migliori metodi educativi ed è in grado di aiutare alla realizzazione dell’essere umano, sia come sportivo che come persona.”

Anche Savita elogia il valore umano del suo sport: “Il judo è fondamentale per la crescita di tutti, per i principi che insegna. Per diventare un campione bisogna allenarsi, credere in se stessi e fidarsi del proprio maestro.”

Tifosi e sostenitori restano in attesa delle prossime gare che vedranno i campioni siciliani sui tatami più importanti per un futuro ricco di soddisfazioni.