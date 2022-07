D, festa a Siracusa per 10 anni di alta moda in Italia

SIRACUSA, 06 LUG Dolce&Gabbana scelgono Siracusa per celebrare i dieci anni delle sfilate di alta moda del loro brand in Italia. I due stilisti iniziarono a Taormina e dopo Napoli, Capri, Lago di Como e lo scorso anno Venezia hanno deciso per il loro anniversario di tornare in Sicilia. Da venerdì 8 a lunedì 11 le location di piazza Duomo, Castello Maniace, parco archeologico della Neapolis e Marzamemi ospiteranno le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria.

Oltre 700 gli ospiti previsti e decine di celebrità: circolano i nomi di Beyoncé e Jennifer Lopez, ma nessuna conferma. "Non possiamo fare alcun nome ma possiamo dire che tutti sono entusiasti di arrivare in Sicilia e a Siracusa, per molti di loro è la prima volta", spiega Fedele Usai, group communication and marketing officer di Dolce&Gabbana. (ANSA).