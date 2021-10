Festeggia in anteprima San Martino con le Castagnole di Cannolia

Scicli - Solo per il mese di novembre da Cannolia, è possibile trovare le Castagnole siciliane, "pericolose" per il loro essere "una tira l’altra". Cosa sono? Sono delle frittelline grandi come castagne (da qui il nome), farcite con le creme e le ricotte di Cannolia. Pochi e semplici ingredienti come la farina, le uova e il burro, per un prodotto 100% artigianale. Particolari nella forma e nella consistenza, morbidissime all’interno grazie anche alla farcitura e leggermente croccanti in superficie.

Si possono avere in box con farciture miste o a tua scelta a soli 7 euro. Oppure in abbinamento al Passito Contadino ad un prezzo speciale: bottiglia e vassoio 17 euro. Attenzione, saranno disponibili solo nel mese di novembre, anche con consegna a domicilio, nelle botteghe Cannolia di Scicli e Marina di Ragusa.