Festival di Sanremo, la Sicilia sul palco dell’Ariston: i nomi

Questa sera prende il via la 23esiam edizione del Festival di Sanremo, anche un pezzo di Sicilia sarà sul palco del Festival di Sanremo. In gara, infatti, ci saranno: Levante, Colapesce e Di Martino.

Levante da Caltagirone

Levante, da poco diventata mamma sarà la prima. Nata 35 anni fa a Caltagirone, è una cantautrice e scrittrice che già ho mostrato le sue doti all’Ariston.

Con il suo celebre brano “Vivo”, torna la cantautrice di Caltagirone Levante. Il testo della canzone racconta la rinascita dopo un momento buio e cioè quello che avviene dopo il parto. Una vera e propria poesia dove vengono descritte emozioni e sentimenti contrastanti in cui quasi non ci si riconosce. Ma dopo questo tumulto finalmente ci si riappropria di se stessi.

Colapesce e Dimartino

Poi sarà la volta della coppia Colapesce e Di Martino, siracusano il primo, palermitano il secondo, unici nel loro stile originale e mai banale, hanno duettato con nomi importanti e da poco hanno girato anche un film ambientato tutto in Sicilia.

Sanremo 2023: Angelo Duro ospite

Da Palermo arriverà il comico Angelo Duro pronto a far ridere con la sua ironia l’intera Italia. E infine, chiuderà in bellezza la serata, Fiorello, amico nel lavoro e nella vita di Amadeus, con il “dopo Festival”.

“Ho da farti un annuncio”, ha detto Amadeus rivolgendosi allo showman siciliano. “Nella seconda serata del festival, cioè mercoledì 8 febbraio, ci sarà un comico giovane, forte e simpaticissimo, Angelo Duro”, ha aggiunto. Poi una gag: dietro al presentatore è comparso lo stesso Angelo Duro, che ha detto “ma stai zitto, stai”. E Amadeus a seguire: “Me lo ricordavo più simpatico”. Il comico risponde su Facebook così: “Sapevo che sarebbe successo. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo.

Speciale Sanremo 2023 : la scaletta

La scaletta di questa sera: si esibiranno i primi 14 artisti in gara (votati dai giornalisti accreditati, divisi fra carta stampata, radio e web) e non dal Televoto, qui in ordine di uscita: Anna Oxa, Gianmaria, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

Gli altri 14 si esibiranno mercoledì 8 febbraio (stesse modalità di voto): Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.

Giovedì 9 febbraio canteranno tutti e 28 i Big votati da Televoto e Giuria demoscopica; venerdì 10 febbraio la serata dei duetti dove le cover verranno votate da Televoto, Giornalisti e Demoscopica.

La finalissima di sabato 11 febbraio vedrà tutti e 28 i Big votati esclusivamente dal televoto del pubblico a casa: verranno isolate le cinque canzoni che hanno ottenuto il punteggio più alto verranno rivotate da Televoto, Sala stampa e Demoscopica per decretare il vincitore.