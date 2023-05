Fiasconaro festeggia 70 anni a Tuttofood Milano

PALERMO, 08 MAG Fiasconaro, eccellenza dell'Alta Pasticceria siciliana, sarà fra i protagonisti di Tuttofood, la manifestazione di riferimento per il sistema agroalimentare in programma a fieramilano da oggi all'11 maggio. Uno spazio espositivo dedicato che ospiterà gli incontri con i buyer italiani ed internazionali, le interviste con la stampa e che farà da cornice ai festeggiamenti per il 70esimo Anniversario dell'azienda.

La Collezione 70° Anniversario racchiude alcuni dei lievitati da ricorrenza di punta di Fiasconaro che saranno incartati con un pack dedicato alla collezione il Panettone Tradizionale, il Panettone Albicocche e "Cioccolato di Modica IGP" e il Panettone agli Agrumi e Zafferano di Sicilia. Ma la novità assoluta è la creazione dolciaria realizzata per l'anniversario dell'azienda, il Montenero, nato come rivisitazione del Mannetto il primo panettone Fiasconaro e "battezzato" con il nome della contrada che ha visto crescere le generazioni Fiasconaro nella bella stagione. Il Montenero è un lievitato dall'anima siciliana, frutto dell'incontro tra Pandoro e Panettone, che sposa un impasto di cacao e cioccolato di Sicilia che ricorda "a' Muntagna" il profiterole di papà Mario, anima e fondatore della Fiasconaro con delicate note di limone. É un dolce dal forte valore simbolico, che racconta la continuità generazionale che oggi porta l'azienda alla sua terza generazione di Pasticceri: il Montenero, infatti, è "figlio" di Mario Fiasconaro, omonimo del nonno, che con la stessa passione e dedizione vuole omaggiare e ricordare l'inizio della storia dell'azienda e delle sue origini. (ANSA).