Ficarra e Picone lasciano Striscia La Notizia dopo 15 anni. Durante la diretta di questa sera su Canale 5 hanno annunciato che questa sarà non solo la loro ultima settimana da conduttori prima del passaggio di testimone, ma sarà anche l'ultima volta che li vedremo dietro il bancone del Tg satirico.

«Oggi è cominciata l'ultima settimana di conduzione - ha comunicato Ficarra - e sarà anche il nostro ultimo anno e non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti». «Al momento passiamo il testimone, ma non è detto che sarà per sempre» ha concluso Picone.

Sui social Ficarra e Picone aggiungono: "Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la notizia sabato. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti voi che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃".