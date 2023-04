Fiction, iniziate le riprese di Makari 3. I casting

Mondello, Palermo - Dopo le prime scene a Mondello, la troupe si sposterà nel trapanese – tra Castellammare del Golfo, Macari e Scopello – per girare tutti e quattro gli episodi della terza serie che andrà in onda nella prossima stagione televisiva, cioè tra l’autunno 2023 e la primavera 2024. Tratti dai libri e dai racconti di Gaetano Savatteri, gli episodi saranno diretti da Monica Vullo e Riccardo Mosca, già registi di molte serie tv come “I bastardi di Pizzofalcone”.

La produzione è sempre della Palomar di Carlo degli Esposti. Gli interessati a far parte del cast, come comparse o figuranti, possono candidarsi inviando una mail all’indirizzo castingmakari@gmail.com allegando una foto in primo piano e una foto a figura intera.

Si consiglia di scegliere con cura gli scatti che non dovranno essere selfie e in cui il volto deve essere ben visibile. No occhiali da sole o accessori che potrebbero in qualche modo coprire il volto. È preferibile inviare scatti realizzati su sfondo neutro e magari alla luce naturale per aumentare le possibilità di essere scelti.