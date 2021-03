Fiction, Makari su Rai Uno, con Ester Pantano

C'è la catanese Ester Pantano, 28 anni, tra i protagonisti di “Màkari”, che sancisce l’esordio tv di Saverio Lamanna in una fiction in quattro puntate, da lunedì 15 marzo, tratte dai gialli di Gaetano Savatteri editi da Sellerio. E' la nuova produzione Palomar di Carlo Degli Esposti ispirata alla letteratura siciliana.

Dai faraglioni di Scopello alla spiaggia del golfo di Macari, le cave di marmo di Custonaci, il Trapanese è il gran protagonista silenzioso della fiction, diretta dal regista Michele Soavi.

Il protagonista è Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, un giornalista cinico che dopo essere stato licenziato, torna nella sua terra, incontrando vecchi amici, come Peppe Piccionello (Domenico Centamore), personaggio eccentrico e sui generis, sempre in pantaloncini e infradito. E il protagonista finisce, poi, per innamorarsi di una giovane studentessa di architettura, Suleima, nome di una farfalla, nella fiction appunto la catanese Ester Pantano.

Circa cinque in mesi di riprese, in piena pandemia, dall’8 agosto a dicembre. Nel cast accanto alla coppia Gioè-Centamore, tanti i nomi siciliani, con Sergio Vespertino, Filippo Luna, nel ruolo del vicequestore Randone. E ancora Tuccio Musumeci, Maribella Piana, Aurora Peres, Antonella Attili, Antonio Liotta, Vanessa Galipoli e Francesco Occhipinti.