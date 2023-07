Fiere ed eventi: perché avere un kit promozionale da distribuire

Per un imprenditore le fiere di settore sono degli avvenimenti molto importanti dai quali si potrebbero trarre degli enormi vantaggi. Se da una parte sono sempre presenti momenti formativi, seminari e confronti con gli altri player del settore e i propri fornitori per comprendere i trend del momento e la situazione del mercato, dall’altra è una grande occasione per intercettare nuovi clienti.

Le principali fiere di settore sono infatti frequentate anche da moltissimi visitatori privati ed aziende che potrebbero essere convertite in clienti (o almeno in lead) e per questo motivo è utile attrezzarsi nel modo opportuno, come vedremo nelle prossime righe del nostro articolo.

Perché bisogna avere un kit promozionale da distribuire ad una fiera o ad un evento?

Abbiamo parlato di fiere nella nostra introduzione, ma il concetto è simile anche per gli eventi aziendali, sia quelli organizzati dall’azienda stessa che quelli in compartecipazione tra più player del settore.

In questi casi è molto importante riuscire ad intercettare i visitatori e creare un momento di confronto dove viene presentata la nostra azienda, ciò che produciamo e i vantaggi che possiamo portare sul mercato. Purtroppo non saremo gli unici a fare ciò, visto che i nostri competitor saranno al passo con queste strategie, e per questo motivo al termine dell’evento ogni visitatore avrà parlato con ogni azienda presente.

Credete che si ricorderà di voi, di ciò che fate e di quali siano le caratteristiche che distinguono in modo univoco i vostri prodotti o servizi? È molto improbabile: molte informazioni ricevute da più persone a pochi minuti di distanza potrebbero confondere il potenziale cliente.

Per questo motivo è molto vantaggioso creare un kit promozionale, in modo da inserire una serie di materiali di marketing che ci terranno collegati con il cliente anche una volta che la fiera o l’evento sarà finito.

Cosa fare quando si regala un kit promozionale ad un potenziale cliente

Un regalo è sempre ben accetto, specialmente se il kit è composto in modo opportuno, come vedremo nel prossimo paragrafo, e per questa ragione il potenziale cliente difficilmente rifiuterà di riceverlo.

Chiaramente sarebbe un grande spreco regalare un kit per il quale avete investito del denaro senza ottenere un vantaggio immediato. Seguendo la riflessione appena fatta, quando regalate un kit aziendale è di vitale importanza che otteniate in cambio dal ricevente il proprio indirizzo email diretto, che sia aziendale o personale. Meglio ancora se vi lascia anche il suo recapito telefonico.

Potrete sfruttare questi dati per fare due operazioni molto importanti. La prima riguarda la compilazione di una mailing list alla quale potrete inviare una o più email di follow up nei giorni successivi all’evento o alla fiera. Per fare questo vi servirà anche avere un software di email marketing e in questo articolo troverete i migliori sul mercato ad oggi.

La lista di contatti telefonici ed email potrà anche essere utilizzata per fare retargeting su Facebook e Google con i vostri annunci. La soluzione che preferiamo è l’utilizzo della funzione Customer Match su Google Ads per riuscire ad “inseguire” il vostro lead ovunque a costi veramente ridotti rispetto alle tradizionali campagne search fino a quando non si convertirà in cliente.

Come comporre un kit aziendale per un evento o una fiera di settore

Veniamo alla domanda che certamente vi sarete fatti: ora che sappiamo perché creare un kit, come sfruttarlo al meglio immediatamente è anche importante capire come crearlo.

Il modo migliore è quello di utilizzare una formula che possa associare la promozione dei vostri prodotti o servizi con un regalo gradito.

Inserite nel kit una sales letter o una brochure nella quale sia indicato chiaramente chi siete, che cosa fa la vostra azienda e il motivo per cui un vostro potenziale cliente dovrebbe scegliere voi rispetto a tutti i vostri concorrenti diretti ed indiretti. Investite sulla qualità della carta utilizzata e cercate il più possibile di rendere questo materiale di marketing simile ad una rivista o un magazine.

A questo potrete aggiungere una chiavetta usb brandizzata con il vostro logo. Al suo interno avrete modo di inserire un video di presentazione che, se fatto bene, attirerà ulteriormente l’attenzione del vostro lead.

Infine non dimenticate che il kit deve sembrare un regalo e non del comune materiale promozionale. Per questo motivo è molto importante sfruttare un piccolo gadget personalizzato che possa essere gradito a chi lo riceve. Alcuni esempi sono una power bank, una t shirt o magari un accendino di buon livello.

Ora immaginate il vostro potenziale cliente: se avete fatto tutto bene fino a questo punto, come potrà portare con sé i vostri materiali promozionali senza che diventino un ingombro? Anche qui la soluzione è semplice: una borsa shopper personalizzata con il vostro brand, come ad esempio quelle presenti nella pagina https://www.gadget48.com/prodotti/borse-personalizzate/shopper-personalizzate/ che ci sentiamo di suggerirvi, renderà il trasporto più semplice.

Allo stesso tempo, man mano che regalerete i kit, otterrete un ulteriore effetto: il vostro brand e le vostre shopper diventeranno sempre più visibili in fiera, attirando così nuovi visitatori al vostro stand e nuovi lead interessati alla vostra azienda.