Figura nuovo sindaco di Noto, il voto nel Siracusano

Noto - Ci sono già i nomi di 3 sindaci nelle amministrative nel Siracusano. A Noto si conferma il centrodestra: Corrado Figura (foto) sbanca con il 70% dei consensi e succede a Corrado Bonfanti, esponente di Forza Italia, che non ha partecipato alla corsa avendo esaurito i due mandati. Figura ha battuto Aldo Tiralongo, direttore del carcere di Siracusa, sostenuto da una coalizione di centrosinistra: non c’erano altri candidati a sfidarsi, quindi è stato come se fosse un ballottaggio.

“Giuro di essere fedele alla città, al territorio, ad ognuno dei suoi abitanti" e di "indirizzare la mia attività al benessere della collettività" le sue prime parole di ringraziamento. Senza avversari la sfida a Ferla, dove Michelangelo Giansiracusa incassa il terzo mandato correndo da solo: il suo unico rivale era il quorum del 50% più uno dei votanti, abbondantemente superato, tanto che ha brindato a champagne prima della chiusura delle urne. A Sortino Vincenzo Parlato ha staccato gli sfidanti e procede verso il secondo incarico. A Lentini, Rosolini e Pachino invece si va verso il ballottaggio.