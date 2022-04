Filippo La Mantia, aperto il nuovo ristorante al Mercato Centrale di Milano

Filippo La Mantia ha aperto il suo nuovo ristorante all’interno del Mercato Centrale di Milano. Il noto cuoco autodidatta di origini palermitane, dopo aver chiuso il suo locale in piazza Risorgimento, si lancia in una nuova avventura milanese al primo piano del nuovo polo del gusto aperto da settembre 2021 nello storico edificio della Stazione Centrale di Milano.

Al centro della cucina di La Mantia c’è ancora una volta la sua terra natia, la Sicilia

"Oste & cuoco", il nuovo locale dello chef Filippo La Mantia, riprende il nome del suo storico ristorante di piazza Risorgimento

E’ stato inaugurato ieri, giovedì 31 marzo 2022, La Mantia riparte dal primo piano del Mercato Centrale di Milano.

Lo chef palermitano aveva già avviato un’avventura nella città meneghina, ma ha dovuto chiudere il suo ristorante in piazza Risorgimento a causa della pandemia. Dopo una breve parentesi alle “Palme” di Palermo è ritornato a Milano, pronto per riportare la cucina isolana nel capoluogo lombardo.

Tra il capoluogo lombardo e Lo Chef La Mantia c’è un rapporto molto stretto. Lo scorso anno è stato premiato con l’Ambrogino d’Oro, prestigioso riconoscimento del Comune di Milano, per aver cucinato per il personale del Niguarda durante il difficile periodo della pandemia.

Il nuovo locale vanta uno spazio complessivo di 140 metri quadrati, declinati in 80 coperti, e sarà aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 19:30 alle 23.

All’interno del menù sono presenti ingredienti tanto amati dallo chef siciliano, che ricordano il sole della sua terra: pomodoro, melanzane, basilico e soprattutto agrumi.

"Questo posto incarna alla perfezione le mie radici e racconta la mia filosofia, che ruota attorno al legame con la mia terra d’origine". Nel menu anche bucatini con le sarde, anelletti, falsomagro "aggrassato" e involtini di pesce spada

Le opzioni disponibili saranno due: pranzo a buffet e a cena un menu alla carta semplice, con le specialità del cuoco siciliano: caponata, cous cous, arancini, cannoli e cassata. La filosofia del ristorante è quella di rendere il cibo alla portata di tutti e il concept si ispira in maniera marcata al mondo dei mercati e delle tradizioni culinarie del territorio. Gli ingredienti utilizzati sono stagionali e per questo motivo ogni proposta offerta dallo chef La Mantia è fresca e genuina.

I prezzi del nuovo ristorante di La Mantia sono accessibili a tutti, in linea con la natura popolare di un format come quello del Mercato Centrale di Milano.