Film Cyrano, girato a Noto e Scicli, candidato all'Oscar per costumi

Scicli - Oggi pomeriggio sono state annunciate le nomination ai prossimi Premi Oscar. Tutte le candidature delle 23 categorie sono state elencate nel corso di una presentazione in diretta streaming sul sito dell’Academy (Oscar.com oppure Oscars.org) e sulle relative pagine social. A presentare sono stati l’attore Leslie Jordan («Will & Grace», «The Help») e l’attrice e produttrice Tracee Ellis Ross (Golden Globe come migliore attrice nella serie «Black-ish»).

L’italiano Massimo Cantini Parrini è stato nominato per i costumi di Cyrano, film girato a Noto, Scicli, castello maniace a Siracusa e sull'Etna. Fiorentino, diplomato in costume e moda presso l'Istituto statale d'Arte di Firenze, Massimo Cantini Parrini ha studiato al Polimoda affiliato al Fashion Institute of Technology di New York per poi conseguire la laurea in Cultura e Stilismo della moda all'Università degli studi di Firenze. ha vinto il concorso al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, diventando allievo di Piero Tosi. Entrato alla sartoria Tirelli come assistente costumista, ha esordito con la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci.

Tra i suoi lavori più recenti Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, America Latina dei Fratelli D'Innocenzo, Pinocchio di Matteo Garrone per il quale ha ottenuto la sua prima candidatura all'Oscar.