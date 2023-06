Film italiani e stranieri che hanno ispirato le grafiche delle slot machine

Le grafiche delle slot online presentano sempre tantissime novità per quanto riguarda il design e oltre alle storie classiche ci sono anche tantissimi film che hanno ispirato questi giochi negli ultimi 20 anni.

Dalla categoria horror fino all’archeologia, passando per i più grandi capolavori cinematografici italiani e americani, le slot presentano un vasto panorama di idee e grafiche innovative, scopriamo quali sono i film e le curiosità su questi giochi virtuali.

Casinò di Martin Scorsese



“Esistono tre modi di fare le cose, il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io”, questa è soltanto una delle tante massime racchiuse nelle parole di Asso, protagonista del film Casinò di Martin Scorsese interpretato da uno spettacolare Robert De Niro, con Joe Pesci e Sharon Stone a supporto di una grande trama. Un vero capolavoro del cinema contemporaneo che racconta l’evoluzione di Las Vegas nel periodo degli anni Settanta e Ottanta, una pellicola famosissima che ha ispirato tantissime slot e tavoli da gioco nei casinò online di vecchia e nuova generazione.



Febbre da Cavallo



Questo è un vero cult per i giocatori, perché Febbre da Cavallo con Gigi Proietti che interpreta Mandrake ed Enrico Montesano nei panni di Pomata è molto di più che un semplice film sui cavalli e sul mondo dell’ippica degli anni Settanta, ma è una pellicola iconica per tutti i giocatori che amano scommettere e non solo. Sono sempre di più le slot ispirate e dedicate a questo film divertentissimo uscito negli anni Ottanta e salito alla ribalta fra gli anni Ottanta e Novanta.



Space Jam



Non solo i film dedicati a scommesse e casinò, ma anche i grandi classici dello sport e della fantascienza, come Space Jam con Michael Jordan, hanno ispirato le slot più divertenti e innovative. Tra i rulli ci sono come simboli i migliori cestisti della NBA, gli alieni e persino Bill Murray, che nel film interpreta la parte di se stesso mentre insiste per partecipare alla partita di Jordan contro i perfidi alieni.



Ghostbusters



Ancora Bill Murray, questa volta nei panni dei protagonisti: gli Acchiappa Fantasmi. Questa è una slot multi-cromatica con tantissimi effetti e simbologie spettrali divertenti come il film, che è diventato un cult per gli amanti della fantascienza e del divertimento.



Ritorno al Futuro



Sicuramente le slot dedicate al famoso film di Zameckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd sono tantissime e contengono tutti e tre i capitoli della saga di fantascienza che ha segnato un’epoca. Questa pellicola ha ispirato prima i flipper ed è poi entrata nelle preferenze dei casinò online: andare in avanti o indietro nel tempo? Questo è il problema.



Trainspotting



I ragazzacci di Edimburgo creati dalla penna esplosiva di Irvine Welsh hanno dettato legge non solo nella cultura scozzese ma in tutto il mondo, con le loro disavventure in cui la scommessa è il principio che lega la trama. Questo film ha ispirato tantissime slot divertenti, colorate e imprevedibili.



Dracula



Nel regno dell’orrore bisogna essere sempre attenti, soprattutto quando c’è un mostro succhiasangue da cui scappare. Dracula è un classico delle slot presente in tantissime versioni, moderne e antiche, con grafiche sanguinarie e anche divertenti perfette per gli amanti dei giochi virtuali splatter.



Indiana Jones



A passo nel tempo fra i reperti archeologici più antichi, questo è un altro classico delle slot machine, perfetto per gli amanti delle avventure all’ultimo colpo di scena, tra suspence e nemici da combattere. Indiana Jones è un evergreen delle slot, sempre più innovative e con grafiche di ultima tecnologia.