Fingono un malore per passaggio in ambulanza e vanno su TikTok

Riccione- Fingono un malore, chiamano l'ambulanza per scroccare un passaggio fino a Riccione e filmano tutto per postarlo su TikTok. I due giovani milanesi di origine magrebina sono stati quindi denunciati penalmente dall'Ausl Romagna e identificati dai carabinieri di Riccione: saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Il video demenziale pubblicato dai due ragazzi sul social, in cui si dice chiaramente che il 118 viene chiamato per scroccare un passaggio da Coriano fino a Riccione, ha totalizzato 50.000 visualizzazioni in 22 ore e circa ottomila like, oltre a centinaia di condivisioni.