Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco: oggi sposi

Milano, 31 gennaio 2021. Fiorella Mannoia dopo quindici anni d'amore, si è sposata con Carlo Di Francesco, oggi sono sposi.

Ad annunciare i fiori d'arancio è stata la stessa Mannoia, con un post su Instagram: "Dopo 15 anni...Ebbene sì".

Nella foto condivisa dalla cantante, sul social la coppia appena sposata, appare sorridente e affiatata dopo la cerimonia

Lei, ragginate vestiva in completo bianco - giacca, pantaloni e scarpe da ginnastica (sneaker argento) – lui in smoking : così la cantante e il produttore musicale hanno celebrato le nozze con rito civile. Del resto la storia d'amore - come detto dalla neo sposa - va avanti da tempo e finalmete, oggi sono sposi.

Il matrimonio tra Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco era già nell'aria, dopo che su alcuni giornali è uscita la notizia delle pubblicazioni matrimoniali della coppia. Cosi Fiorella Mannoia si è sposata. Senza mai confermare il gossip che la voleva pronta ad andare a nozze, la cantante, 66 anni, ha condiviso una foto di quello che è già stato. In silenzio, lontano dai riflettori. «Ebbene… SÍ», ha scritto ad accompagnare una foto del matrimonio con Carlo Di Francesco, 41. La cantante e il musicista (e professore nel programma Amici) stanno insieme da 15 anni. Una relazione solida, nonostante la differenza d’età (26 anni), vissuta il più possibile lontano dai riflettori. I due stanno insieme da 15 anni, ma soltanto nel 2017 hanno ufficializzato la loro relazione, pubblicando la prima foto di coppia.

"Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai", aveva detto lei in un'intervista al Corriere della Sera.



Al post sul profilo social hanno fatto seguito centinaia di messaggi di auguri.