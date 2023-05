Fiorello compie 63 anni e la figlia Angelica gli dedica «Io vagabondo»

Roma - Grande festa per Rosario Fiorello che il 16 maggio compie 63 anni e - dal Glass di Viva Rai2! - ha ricevuto la dedica speciale della figlia Angelica. La giovane ha suonato e cantato per la prima volta in pubblico una dolcissima versione di «Io vagabondo», lasciando lo showman commosso e senza parole. Le immagini restituiscono il viso di Fiorello con gli occhi lucidi e lo sguardo fiero e orgoglioso di un papà che osserva la figlia cresciuta e la ammira.

Angelica Fiorello, figlia 16enne di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, era stata già ospite a Viva Rai 2, sebbene in incognito. Sì perché nella puntata del 20 marzo, il conduttore le aveva passato il microfono dicendo: "Una giovane ragazza a caso per il lancio della pubblicità". Grande curiosità scaturita dal primo piano sul volto della ragazza e sullo sguardo fiero del padrone di casa. E nemmeno in quel caso era la prima volta.

Nati il 16 maggio: ospiti Claudio Baglioni e Laura Pausini

A Viva Rai2 grande festa allargata con Claudio Baglioni e Laura Pausini (in collegamento), entrambi nati il 16 maggio. Un gran galà con tanto di torta finale resa speciale da una Marylin Monroe/Ilenia Pastorelli, che ha intonato la classica Happy birthday. Altro protagonista della festa, il grande pubblico di via Asiago: oltre 600 persone sotto la pioggia battente hanno atteso la fine del programma per portare auguri e pensieri allo showman più amato d'Italia.